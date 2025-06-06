В Курске проверили очистные сооружения из-за жалоб жителей на запах

<p style="text-align:justify"><strong>Представители администрации Курска и правительства области провели проверку работы городских очистных сооружений после того, как в социальных сетях куряне массово пожаловались на неприятный запах.
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