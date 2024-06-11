«Болезнь меняет человека»: друг Заворотнюк пролил свет на её отношения с мужем

Денис Матросов близко общался с семьей актрисы. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Anatoly Lomokhov/Global Look PressЕщё примерно за год до смерти Анастасии Заворотнюк в СМИ попал слух о том, что её муж Петр Чернышев устал страдать и завел любовницу.
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