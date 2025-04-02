В Китае один водитель решил, что ему надоели водители встречных авто, которые не выключают дальний и слепят в темноте фарами.
Китаец поставил на машину самый мощный фонарь в мире и стал наказывать тех, кто слепит встречным
Комментарии
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CM
C Major
да придурков,которые с дальним слепят,полно и на наших дорогах
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19 час.
Олег Шибайло
Ну, молодец, пока не нарвётся на "отдачу". Тогда его фонарь под глазом будет точно самым мощным в районе.
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19 час.
EV
Evgeni Velesik
На армейских машинах ЗИЛ-130, 131 над левым зеркалом устанавливали лампу - прожектор! Я настроил метров на 300. Как врубишь, сразу моргать начинают! Не знаю что придумать для моргающих сзади! Догоняют и давай моргать, типа уступи дорогу, а на спидометре 110 км/час. Тормознуть? Влепятся! Включаю красный фонарь стояночный, обгоняю машины в правом ряду, перестраиваюсь!
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8 час.
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