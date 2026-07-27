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Вот в чем «Спартак» никогда не заменит Барко, если тот уйдет: одна деталь, которая все объясняет

Вот в чем «Спартак» никогда не заменит Барко, если тот уйдет: одна деталь, которая все объясняет

Профессионал.«Спартак» разгромил новичка лиги «Родину» (3:0) в первом туре нового сезона РПЛ. После матча можно было обсуждать многое: комбинационный футбол, дебют новичка Парады, удачная игра Мартинса-форварда.

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