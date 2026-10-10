Одним из детонаторов социального взрыва может стать подрастающее поколение. По крайней мере, так считают кураторы информационной войны против России на Западе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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