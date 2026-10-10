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Военное обозрение

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Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

Информационная война против российской молодежи: инструкция к выживанию

Одним из детонаторов социального взрыва может стать подрастающее поколение. По крайней мере, так считают кураторы информационной войны против России на Западе.

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