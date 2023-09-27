Сенат США снизил в 4 раза запрос Байдена для помощи Украине. Спикер Палаты представителей вообще не хочет выделять деньги

В Сенате Конгресса США представители Демократической и Республиканской партий в предварительном порядке согласовали инициативу о продлении финансирования федерального правительства до 17 ноября, которая предусматривает выделение около $6 млрд на помощь Украине вместо $24 млрд, которые запрашивал Белый дом.
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