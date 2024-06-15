Захарова: Чтобы спасти мир, надо обсуждать предложения Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с изданием ТАСС сказала, что членам конференции по Украине в Швейцарии необходимо поднимать на обсуждение мирные предложения главы России Владимира Путина, если они нацелены на «спасение мира».
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