Критики очень холодно встретили “Охотников за привидениями: Леденящий ужас” – они просят оставить франшизу в покоеСостоялась мировая премьера фильма Охотники за привидениями: Леденящий ужас от студии Sony Pictures – критики вынесли свой вердикт фильму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)