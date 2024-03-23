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Критики очень холодно встретили “Охотников за привидениями: Леденящий ужас...

Критики очень холодно встретили “Охотников за привидениями: Леденящий ужас...

Критики очень холодно встретили “Охотников за привидениями: Леденящий ужас” – они просят оставить франшизу в покоеСостоялась мировая премьера фильма Охотники за привидениями: Леденящий ужас от студии Sony Pictures – критики вынесли свой вердикт фильму.

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