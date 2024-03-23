Критики очень холодно встретили “Охотников за привидениями: Леденящий ужас” – они просят оставить франшизу в покоеСостоялась мировая премьера фильма Охотники за привидениями: Леденящий ужас от студии Sony Pictures – критики вынесли свой вердикт фильму.