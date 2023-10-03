Более 2,3 тысячи кроссоверов Hyundai Kona отозваны из-за неисправности в системе работы ремней безопасности

В США отзывают более 2,3 тысячи кроссоверов Hyundai Kona 2023. Неправильно вставленный штифт в механизм ремня безопасности некоторых Kona может привести к опасной ситуации, когда правый задний пассажир не сможет натянуть или пристегнуть ремень безопасности.