Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установлению кардиостимулятора Елена ГалицкаяСегодня, 26 марта, стало известно, что 76-летний американский актер и экс-губернатор Калифорнии, Арнольд Шварценеггер, прошел операцию по установлению кардиостимулятора.
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