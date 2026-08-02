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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку будет получать в «Спартаке» 3,75 млн евро в год. Форвард вылетит в Москву на медосмотр в понедельник (Иван Карпов)

Стали известны детали трансфера Мирланда Даку в «Спартак». Ранее сообщалось , что красно-белые близки к покупке форварда у « Рубина » за 11 млн евро.

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