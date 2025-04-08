Борьба с вандалами, предотвращение теракта, атаки ВСУ. Неделя в Крыму

Прошлая неделя в Крыму оказалась богата событиями. На полуострове боролись с иностранными вывесками, искали вандалов, осквернивших могилы бойцов военной спецоперации, решали проблемы ЖКХ, обсуждали перспективы торговли и экспорта, планировали предстоящий курортный сезон и отражали атаки беспилотников ВСУ.
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