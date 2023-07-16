CGTN: нежелание НАТО смягчить реальные опасения России стало роковой ошибкой блока

Максим

"Он планирует просто сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот «должен заключить соглашение»." - сказать-то он может, но какой дебил, после всего того, что уже было, будет заключать с ними хоть какие-то соглашения? Они же недоговороспособны!