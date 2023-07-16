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CGTN: нежелание НАТО смягчить реальные опасения России стало роковой ошибкой блока

CGTN: нежелание НАТО смягчить реальные опасения России стало роковой ошибкой блока

Отказавшись услышать и смягчить реальные опасения России в сфере безопасности, НАТО совершил критическую ошибку.

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Комментарии
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Максим
&quot;Он планирует просто сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот «должен заключить соглашение».&quot; - сказать-то он может, но какой дебил, после всего того, что уже было, будет заключать с ними хоть какие-то соглашения? Они же недоговороспособны!
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