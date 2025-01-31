Фотовыставка «Семья Героя» открылась в Заксобрании

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялась презентация выставки «Семья Героя». Экспозиция «Семья Героя», посвященная участникам специальной военной операции и их семьям, открыта в фойе большого зала регионального парламента.
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