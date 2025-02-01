SpaceX стала чаще сжигать свои спутники Starlink

SpaceX начала активнее сжигать свои спутники в атмосфере Земли. По данным Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), астронома, который отслеживает спутники на орбите Земли (и в особенности Starlink), в январе текущего года SpaceX свела с орбиты 87 космических аппаратов — ежедневно сжигалось по 4-5 единиц.