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Газета.ру

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Юрист Барсуков: при покупке вторички важно изучить выписку из домовой книги

Юрист Барсуков: при покупке вторички важно изучить выписку из домовой книги

Перед покупкой квартиры важно изучить выписку из домовой книги, установить всех прописанных и проверить, не относятся ли они к категории лиц с правом пожизненного проживания, например, отказавшихся от приватизации.

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