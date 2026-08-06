Юрист Барсуков: при покупке вторички важно изучить выписку из домовой книги

Перед покупкой квартиры важно изучить выписку из домовой книги, установить всех прописанных и проверить, не относятся ли они к категории лиц с правом пожизненного проживания, например, отказавшихся от приватизации.
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