Какой церковный праздник отмечают в России 7 января 2024 года Анна МалекПравославные верующие России могут узнать, какой церковный праздник приходится на воскресенье, 7 января 2024 года, с помощью особого календаря.
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