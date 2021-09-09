Ростех показал кабину пилотов МС-21 в деталях

Госкорпорация Ростех в рамках совместного проекта с Life.ru впервые показала кабину МС-21. Магистральный самолет 21 века (МС-21) производят в Иркутске, пока что все построенные самолеты проходят испытания, но вскоре выйдут в пассажирские рейсы.