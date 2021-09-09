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Ростех показал кабину пилотов МС-21 в деталях

Ростех показал кабину пилотов МС-21 в деталях

Госкорпорация Ростех в рамках совместного проекта с Life.ru впервые показала кабину МС-21.  Магистральный самолет 21 века (МС-21) производят в Иркутске, пока что все построенные самолеты проходят испытания, но вскоре выйдут в пассажирские рейсы.

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