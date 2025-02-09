Песков не подтвердил и не опроверг публикации о контактах Путина и Трампа

По его словам, сейчас возникает "много разных контактов" Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по Украине.