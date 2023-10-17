Физкультура — общенародное дело

Председатель Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР Н. Н. РОМАНОВ Создание коммунистического общества неразрывно связано с воспитанием нового человека, в котором должны гармонически сочетаться духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство.
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