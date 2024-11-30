Сенатор Поджиа: проход через Швейцарию войск из ЕС нарушит нейтралитет

Швейцарский сенатор от партии «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа заявил, что пропуск войск или вооружения из европейских стран через Швейцарию нарушил бы нейтралитет страны и парламент будет возражать против этого.
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