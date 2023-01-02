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Гальтье про 1:3 от «Ланса»: «Впервые увидел «ПСЖ» таким разобранным. Мы подарили им 2 гола»

Кристоф Гальтье высказался о поражении «ПСЖ» от «Ланса» (1:3) в матче Лиги 1. «Меня расстраивает или раздражает не само поражение, а то, как мы пропускали.

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