Собранные российским ФБР доказательства о внесении 327 детей в базу «Миротворца» рассмотрят в ООН

Steve Cadman / CC BY-SA 2.0 wikipedia.org Россия представит для рассмотрения в ООН собранные Фондом борьбы с репрессиями (ФБР, основан предпринимателем Евгением Пригожиным) материалы о внесении в базу украинского сайта «Миротворец» 327 детей.