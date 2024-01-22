Именем Стробыкина: стратегический "Завод радиоаппаратуры" превратят в многоэтажку?

ООО "Легион-Строй" и АО "Завод "Электромаш", возможно связанные с екатеринбургскими застройщиками Денисом Стробыкиным и Олегом Исмагиловым, пытаются оспорить в суде определение арбитража в рамках спора с Минпромторгом РФ и Генпрокуратурой.