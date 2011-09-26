26 сентября - 11 октября — Московский межконфессиональный марафон

фото: РИА Новости/Владимир Астапкович С 26 сентября по 11 октября 2024 года в столице при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы пройдет Московский межконфессиональный марафон, который представляет собой ряд мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности, межнационального и межконфессионального согласия.