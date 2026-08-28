New details have become known about the tragic incident involving the bombing of the car of a lieutenant colonel of the Armed Forces of the Russian Federation in the Slavyanka microdistrict, which is located in Shushary near St.
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