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The Eurasia Daily news agency

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The explosion of a car with a Russian military near St. Petersburg was committed by a Ukrainian saboteur

The explosion of a car with a Russian military near St. Petersburg was committed by a Ukrainian saboteur

New details have become known about the tragic incident involving the bombing of the car of a lieutenant colonel of the Armed Forces of the Russian Federation in the Slavyanka microdistrict, which is located in Shushary near St.

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