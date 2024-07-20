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Свежие комментарии

  • epobedimski
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  • Андрей Якобюк
    госдура, почему Путин до сих пор с этим мирится, сука в госдуре сидят откровенные враги РОССИИ, ФСБ вы там вообще раб...Поплавская: "Это ...
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Поплавская: "Это скотство!" Госдумой отклонен важнейший закон по мигрантам

Поплавская: "Это скотство!" Госдумой отклонен важнейший закон по мигрантам

Да, Яна Поплавская назвала это самым подходящим словом. "Это самое скотское!" - написала она в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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АТ
Александр Терехов
Точно, госДура. Скоты!
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10 час.
Андрей Якобюк
госдура, почему Путин до сих пор с этим мирится, сука в госдуре сидят откровенные враги РОССИИ, ФСБ вы там вообще работаете? Ведь половина этих гадов имеют двойное гражданство или вид на жительство во враждебных странах??? СВО закончится ПОБЕДОЙ РОССИИ, видимо когда будут возвращаться парни с войны тогда этой сраной элитке придет пиздец
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6 час.
epobedimski
Гнать нужно их всех! взяточники!
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4 час.

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