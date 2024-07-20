Поплавская: "Это скотство!" Госдумой отклонен важнейший закон по мигрантам

Андрей Якобюк

госдура, почему Путин до сих пор с этим мирится, сука в госдуре сидят откровенные враги РОССИИ, ФСБ вы там вообще работаете? Ведь половина этих гадов имеют двойное гражданство или вид на жительство во враждебных странах??? СВО закончится ПОБЕДОЙ РОССИИ, видимо когда будут возвращаться парни с войны тогда этой сраной элитке придет пиздец