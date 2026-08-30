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Cтолбовые дворяне: чем они отличались от обычных дворян и от всех остальных

Cтолбовые дворяне: чем они отличались от обычных дворян и от всех остальных

Выражение «столбовая дворянка» многие помнят еще со сказки Пушкина. Именно ей почему-то хотела стать старуха — поэт показал, что для людей низшего сословия столбовое дворянство было недостижимой мечтой, символом статуса и благополучия.

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