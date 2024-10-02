1 октября Международный день пожилых людей.

1 октября 2024 года в рамках областной декады ´Золотой возраст´ в ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ прошла акция ´Дерево добра и пожеланий´ с целью формирования ценностного отношения учащихся к жизни и людям, которые их окружают.