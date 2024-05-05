Алексей Белов. «In God We Trust»? Кому на самом деле молятся американские глобалисты?

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Комментарии
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Лидия
Да покарает Господь этих антихристов . С сегодняшнего дня после 40 дней в раздумьях в пустыне Бог снова нас слышит.
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15 час.
Гоша Веверсис
АМИНЬ!
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5 час.

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