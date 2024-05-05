Алексей Белов. «In God We Trust»? Кому на самом деле молятся американские глобалисты?

Маржори Тейлор Грин сказала то, о чём все знают, но опасаются произноситьНесколько дней тому назад член Республиканской партии США, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, до конца выступавшая против выделения Киеву нового транша на закупу вооружений, обращаясь к американцам в эфире одного из местных телеканалов заявила, что война, которую США ведут на Украине руками киевского режима, – это война с христианством.