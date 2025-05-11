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Фанаты «Реала» повесили баннер с надписью «Позор» у базы клуба после 3:4 с «Барсой» и кричали оскорбления проезжающим игрокам

Фанаты «Реала» повесили баннер с надписью «Позор» у базы клуба после 3:4 с «Барсой» и кричали оскорбления проезжающим игрокам

«Сливочные» проиграли «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги на выезде (3:4).  Как передает Marca, группа болельщиков «Реала» собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды.

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