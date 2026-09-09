CENTCOM: силы Ирана не смогли поразить корабли США ночью

Центральное командование США заявило, что ни один их корабль не пострадал от атак КСИР, тогда как за прошлую неделю их силы уничтожили 10 иранских танкеров.
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