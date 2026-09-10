Жена комика Михаила Стогниенко Ксения заявила, что ее мечтой было поработать с мужем

Жена комика Михаила Стогниенко Ксения рассказала «Газете.Ru», как раскрылся для нее супруг в рабочей деятельности и с кем из российских звезд хотела бы поработать.
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