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С праздником Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

С праздником Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Радуйся, благодатная Богородице Дево,из Тебе бо возсия́ Солнце правды Христос Бог наш,просвеща́яй сущия во тьме;веселися и ты, старче праведный,прие́мый во объятия Свободителя душ наших,да́рующаго нам воскресение.

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