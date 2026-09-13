Oracle пообещала 2 ГВт возобновляемой энергии для Нью-Мексико, но дата-центр OpenAI продолжит работать на газе

Компания пытается снизить напряжение вокруг Project Jupiter — крупнейшего объекта Stargate стоимостью $165 млрд, строительство которого уже столкнулось с протестами и судебными спорами Oracle 8 сентября объявила о поиске проектов солнечной, ветровой и геотермальной энергетики общей мощностью 2 ГВт, которые должны появиться в Нью-Мексико в 2027–2031 годах.