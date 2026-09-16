Ни одного пожара не произошло в детских лагерях Подмосковья за лето

Детская оздоровительная кампания 2026 года завершилась в Подмосковье без пожаров в лагерях. Итоги работы по обеспечению безопасности обсудили 16 сентября на заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
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