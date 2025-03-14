Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ростислав Мацкевич
    А верховный знает, что мы в жопе по вопросам незаконной миграции. Из России немедоенно надо выдворить порядка 6-9 млн...Запускали вагонам...
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    Парни на местах разберутся, а-то ожидают курортную жизнь  в лагере. Террористам - смерть при попытке к бегству. Всем ...Нюансы от Путина ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    вот чем у нас в госдуре и занимаются не делом а своей прибылью.видать депутат перестал делится и сразу его  сдали.но ...Запускали вагонам...

Европа готовит грязную провокацию для возвращения США в войну – Лавров

Европа готовит грязную провокацию для возвращения США в войну – Лавров

Политнавигатор Антироссийски настроенные страны ЕС будут пытаться оказывать давление на команду Трампа, чтобы заставить США вернуться к антироссийской войне.

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