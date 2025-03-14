Европа готовит грязную провокацию для возвращения США в войну – Лавров

Политнавигатор Антироссийски настроенные страны ЕС будут пытаться оказывать давление на команду Трампа, чтобы заставить США вернуться к антироссийской войне.
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