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FiNE NEWS

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Путин заявил, что власть на Украине узурпировали казнокрады

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство на Украине состоит из «кучки казнокрадов», которые узурпировали власть.

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