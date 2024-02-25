Боррель заявил, что Израиль использует голод как оружие в ходе операции в Газе

Израильские власти начали использовать голод как оружие в ходе операции на территории сектора Газа. Об этом в интервью для испанской газеты El País заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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