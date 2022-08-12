Сотрудники полиции в Ярославской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции в Ярославской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ярославля и представители Общественного совета при УМВД России по Ярославской области пришли в гости к воспитанникам детского сада № 118.

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