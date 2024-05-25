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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Дорогие выпускники

Дорогие выпускники! Сегодня один из самых волнительных дней в вашей жизни - день, когда вы прощаетесь с родной школой.

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