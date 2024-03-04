РНКБ установил 100 терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях «Почты Крыма»

В рамках совместного проекта банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП «Почта Крыма» были установлены первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и г.
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