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Крымское информационное агентство

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РНКБ установил 100 терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях «Почты Крыма»

РНКБ установил 100 терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях «Почты Крыма»

В рамках совместного проекта банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП «Почта Крыма» были установлены первые 100 платежных терминалов с функцией выдачи наличных в отделениях почтовой связи на территории Республики Крым и г.

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