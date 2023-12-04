Вещи для участников СВО свяжут в рамках акции «Поделись теплом» в Москве

Незадолго до Нового года по инициативе участников проекта «Московское долголетие» в столице проведут акцию «Поделись теплом», в рамках которой старшее население свяжет теплые вещи и напишет письма для бойцов специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии