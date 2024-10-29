Тревел-гайд: что посмотреть и где побывать в Псковской области

Рассказывает «Петербургский дневник» ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИЗБОРСКАЯ КРЕПОСТЬ Каменную крепость для охраны западных границ Псковских земель построили в 1330 году под руководством посадника Селоги при поддержке простого народа.
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