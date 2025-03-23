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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» опустилась на 5-е место в Кубке конструкторов после двойной дисквалификации и проигрывает 61 очко «Макларену»

Дисквалификация Шарля Леклера (из-за недовеса болида) и Льюиса Хэмилтона (из-за сточенной планки под днищем) на Гран-при Китая существенно ухудшила положение Скудерии в чемпионате.

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