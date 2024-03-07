Cпециалиста по оружию фильма "Ржавчина" признали виновной в убийстве

Жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета.