Cпециалиста по оружию фильма "Ржавчина" признали виновной в убийстве

Жюри присяжных признало Ханну Гутьеррес-Рид виновной в непреднамеренном убийстве во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust), где актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного пистолета.
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