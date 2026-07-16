Новые манипуляторы с 25 степенями свободы приближаются к рукам человека

Норвежская компания 1X анонсировала обновленные манипуляторы для своего гуманоидного робота NEO. Новые руки, оснащенные 25 степенями свободы и тросовым приводом по типу сухожилий, призваны стать важным этапом на пути к достижению ловкости, сравнимой … .