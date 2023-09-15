Застрявшую ногой в ливневой канализации пенсионерку спас пожарный Уссурийска

Добрую историю из Уссурийска опубликовал тг-канал (18+) МЧС России по Приморскому края. Местная жительница позвонила диспетчеру МЧС, чтобы поблагодарить своего спасителя, так об этом узнали коллеги Дмитрия Абакумца.