Бастрыкин потребовал доклад по делу о неудачной пластике жительницы РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту возможного ненадлежащего оказания медицинских услуг жительнице Татарстана в одном из медцентров Альметьевска.
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