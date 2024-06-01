Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

А вот вам ещё одна хорошая новость. Если честно, я всегда с недоверием относился ко всем потугам подражания "западной модели".

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Комментарии
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Александр Конкин
Действительно, БЛАГАЯ ВЕСТЬ!
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6 час.
Yuri Plasta
На  кого  молиться  за  разворот ?  На  тех , кто  навязал  западное  дерьмо   нашей  Родине   ,  поимел  с  этого  и  теперь  решили,  НУ  ошибочка.  .  А  то  ,  что  миллионы  людей  писали  требовали  не  применять  ЭТО  и  ТО,  было  наплевать ,  даже  не  слушали  , лишь  обвиняли  в  противоречии  к  власти. Благодаря  &quot;майдану&quot; частями стали  осознавать свою  наивную  подражаемость  и  пригибаемость перед  вечными  врагами. ХОТЬ теперь  может  начнем  растить  нормальных  людей  с  лицом  человека.
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2 час.
Yuri Plasta
Еще  бы  осознать  липовое  импортозамещение ,  особенно  в  продуктах.  Везде дорогое  импортное  , ни  чего  родного своего.  А  если  где  появляется  кое  что  ,  то  по  цене  не  доступно  россиянам (  народу )
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1 час.

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