Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня

Yuri Plasta

На кого молиться за разворот ? На тех , кто навязал западное дерьмо нашей Родине , поимел с этого и теперь решили, НУ ошибочка. . А то , что миллионы людей писали требовали не применять ЭТО и ТО, было наплевать , даже не слушали , лишь обвиняли в противоречии к власти. Благодаря "майдану" частями стали осознавать свою наивную подражаемость и пригибаемость перед вечными врагами. ХОТЬ теперь может начнем растить нормальных людей с лицом человека.