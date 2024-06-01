А вот вам ещё одна хорошая новость. Если честно, я всегда с недоверием относился ко всем потугам подражания "западной модели".
Россия совершает окончательный разворот от ювенальной юстиции западного толка. Отличный подарок к 1 июня
Комментарии
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Александр Конкин
Действительно, БЛАГАЯ ВЕСТЬ!
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6 час.
Yuri Plasta
На кого молиться за разворот ? На тех , кто навязал западное дерьмо нашей Родине , поимел с этого и теперь решили, НУ ошибочка. . А то , что миллионы людей писали требовали не применять ЭТО и ТО, было наплевать , даже не слушали , лишь обвиняли в противоречии к власти. Благодаря "майдану" частями стали осознавать свою наивную подражаемость и пригибаемость перед вечными врагами. ХОТЬ теперь может начнем растить нормальных людей с лицом человека.
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2 час.
Yuri Plasta
Еще бы осознать липовое импортозамещение , особенно в продуктах. Везде дорогое импортное , ни чего родного своего. А если где появляется кое что , то по цене не доступно россиянам ( народу )
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1 час.
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